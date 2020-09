L’auto elettrica al servizio della rete: in casa Fca arriva il V2G italiano (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – Fca, Engie Eps e Terna hanno presentato oggi, nella suggestiva sede dell’Heritage Hub all’interno del comprensorio di Mirafiori di FCA a Torino, il progetto pilota Vehicle-to-Grid (V2G) di mobilità elettrica che, quando sarà interamente completato, diventerà il più grande al mondo. L’impianto V2G, sul piazzale logistico del Drosso, è stato inaugurato nel corso di una conferenza internazionale alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, della sindaca di Torino Chiara Appendino e del presidente della regione Piemonte Alberto Cirio – oltre a numerosi altri ospiti istituzionali e giornalisti nazionali e internazionali – ai quali sono stati illustrati caratteristiche e modalità di funzionamento. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – Fca, Engie Eps e Terna hanno presentato oggi, nella suggestiva sede dell’Heritage Hub all’interno del comprensorio di Mirafiori di FCA a Torino, il progetto pilota Vehicle-to-Grid (V2G) di mobilità elettrica che, quando sarà interamente completato, diventerà il più grande al mondo. L’impianto V2G, sul piazzale logistico del Drosso, è stato inaugurato nel corso di una conferenza internazionale alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, della sindaca di Torino Chiara Appendino e del presidente della regione Piemonte Alberto Cirio – oltre a numerosi altri ospiti istituzionali e giornalisti nazionali e internazionali – ai quali sono stati illustrati caratteristiche e modalità di funzionamento.

