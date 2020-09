Lautaro Martinez, offerta shock del Real Madrid: gli agenti del Toro hanno l'accordo con le Merengues (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Real Madrid piomba su Lautaro Martinez e sembra in pole rispetto al Barcellona, già trovato l'accordo con il giocatore. Leggi su 90min (Di lunedì 14 settembre 2020) Ilpiomba sue sembra in pole rispetto al Barcellona, già trovato l'con il giocatore.

FabrizioRomano : L’Inter non ha ricevuto offerte dal Real Madrid per Lautaro Martinez. La posizione è quella spiegata dal club già n… - Sport_Mediaset : #LautaroMartinez, irrompe il #Real Madrid: così l'#Inter finanzia il colpo Kanté. #SportMediaset - capuanogio : Gli agenti di Lautaro #Martinez in arrivo a Milano dopo un giro che li ha portati anche a Madrid oltre che a Barcel… - Nqubeko29861277 : RT @FabrizioRomano: L’Inter non ha ricevuto offerte dal Real Madrid per Lautaro Martinez. La posizione è quella spiegata dal club già nei g… - fconfuorti : RT @FabrizioRomano: L’Inter non ha ricevuto offerte dal Real Madrid per Lautaro Martinez. La posizione è quella spiegata dal club già nei g… -