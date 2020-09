Latitante per tentato omicidio: arrestato nel Napoletano (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile di Napoli (Sezione Criminalità Straniera), hanno arrestato un 39enne polacco, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalle Autorità polacche, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Gorzow Wielkopolski, per i reati di rissa aggravata e tentato omicidio. L’uomo, insieme ad altre persone, è accusato di aver immobilizzato nel maggio 2019 un connazionale a Gorzow Wielkopolski, picchiandolo nella zona della testa e degli arti superiori, e successivamente di avergli dato fuoco provocandogli ustioni di II e III grado sul 25 per cento della superficie del corpo, mettendone a rischio la vita. I poliziotti hanno rintracciato il 39enne, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile di Napoli (Sezione Criminalità Straniera), hannoun 39enne polacco, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalle Autorità polacche, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Gorzow Wielkopolski, per i reati di rissa aggravata e. L’uomo, insieme ad altre persone, è accusato di aver immobilizzato nel maggio 2019 un connazionale a Gorzow Wielkopolski, picchiandolo nella zona della testa e degli arti superiori, e successivamente di avergli dato fuoco provocandogli ustioni di II e III grado sul 25 per cento della superficie del corpo, mettendone a rischio la vita. I poliziotti hanno rintracciato il 39enne, ...

poliziadistato : Catturato e estradato in Italia un 50enne latitante dal 2002 in Romania, destinatario di provvedimento per scontare… - Corriere : “Johnny lo zingaro” è evaso per la terza volta: ricercato in tutta Italia - marino29b : RT @poliziadistato: Catturato e estradato in Italia un 50enne latitante dal 2002 in Romania, destinatario di provvedimento per scontare 11… - AristarcoScann1 : RT @poliziadistato: Catturato e estradato in Italia un 50enne latitante dal 2002 in Romania, destinatario di provvedimento per scontare 11… - Adriano48R : RT @poliziadistato: Catturato e estradato in Italia un 50enne latitante dal 2002 in Romania, destinatario di provvedimento per scontare 11… -

Ultime Notizie dalla rete : Latitante per Latitante per tentato omicidio: arrestato nel Napoletano anteprima24.it Latina, Diocesi: in vigore il nuovo direttorio per il diaconato permanente

LATINA – Oggi, nella festa dell’Esaltazione della Santa Croce, entra in vigore il nuovo direttorio per il diaconato permanente nella Diocesi di Latina, il quale sostituirà l’analogo documento del 1998 ...

Condannato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e latitante da 18 anni, è stato catturato in Romania dalla Polizia di Stato

Nell’ambito del progetto Wanted III, promosso dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e volto alla ricerca di pericolosi latitanti, la Squadra Mobile di Modena ha svolto una mirata ed i ...

LATINA – Oggi, nella festa dell’Esaltazione della Santa Croce, entra in vigore il nuovo direttorio per il diaconato permanente nella Diocesi di Latina, il quale sostituirà l’analogo documento del 1998 ...Nell’ambito del progetto Wanted III, promosso dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e volto alla ricerca di pericolosi latitanti, la Squadra Mobile di Modena ha svolto una mirata ed i ...