Latina, sabato sera da incubo: 17enne aggredita in piazza, è caccia al 'branco' (Di lunedì 14 settembre 2020) Viene spinta con violenza e cade a terra sbattendo la testa. Questo è quanto successo lo scorso sabato sera in piazza della Libertà a Latina. La vittima è una ragazza di 17 anni che, in compagnia di un'amica, ha riferito di una discussione per futili motivi avvenuta con un altro gruppo di giovani. Sul posto è poi intervenuto il 118 che ha portato la giovane al Goretti per accertamenti. Le indagini della Polizia per risalire agli altri giovani sono tuttora in corso.

