Latina e provincia | controlli mirati della Polizia Stradale | postazioni dal 14 al 20 settembre

European Roads Policing Network ha programmato, nel periodo dal 14 al 20 settembre 2020, l'effettuazione della campagna europea congiunta denominata "Focus on the Road" (Concentrarsi sulla strada), che avrà per oggetto il corretto utilizzo durante la guida dei telefoni cellulari, che oggi rappresentano motivo di grande distrazione. La Sezione Polizia Stradale di Latina ha predisposto, pertanto, sul territorio di propria competenza, per tutto il periodo sopra indicato e sulle ventiquattrore, l'effettuazione di mirati controlli sulle principali arterie provinciali e su quelle di grande comunicazione. ROADPOL è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l'egida dell'Unione Europea, alla ...

