L’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco promuove il corso per Agribusiness Manager

"Abbiamo concesso con piacere il patrocinio all'innovativo corso 'Agribusiness Manager per la salvaguardia dell'ambiente', promosso dall'Its Academy Agroalimentare Veneto- dichiara Marina Montedoro, presidente dell'Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene – perché sposa perfettamente la mission della nostra Associazione, ossia la valorizzazione e la tutela del territorio. Il futuro di un patrimonio come quello delle nostre Colline sarà nelle mani delle nuove generazioni". Incoraggiare ed educare i giovani a prendersene cura in modo professionale è la direzione giusta –

