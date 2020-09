L’allarme di Ghirelli: «Senza tifosi allo stadio non ce la facciamo» (Di lunedì 14 settembre 2020) Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha fatto visita agli arbitri CAN C, che stanno svolgendo il raduno precampionato a Sportilia. “Vi ringrazio perché in quello che fate ci mettete sempre passione e professionalità – ha detto Ghirelli – Sarà una stagione nuova per molti aspetti, con alcune novità come l’introduzione del quarto ufficiale … L'articolo L’allarme di Ghirelli: «Senza tifosi allo stadio non ce la facciamo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) Il presidente della Lega Pro Francescoha fatto visita agli arbitri CAN C, che stanno svolgendo il raduno precampionato a Sportilia. “Vi ringrazio perché in quello che fate ci mettete sempre passione e professionalità – ha detto– Sarà una stagione nuova per molti aspetti, con alcune novità come l’introduzione del quarto ufficiale … L'articolo L’allarme di: «non ce la» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

