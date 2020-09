Lady Diana, l’abito indossato con John Travolta vale 300.000 euro: è stato congelato… (Di lunedì 14 settembre 2020) Era il 9 novembre 1985. In occasione di una visita alla Casa Bianca, Lady Diana ha indossato un lungo abito nero. Firmato Victor Edelstein, il vestito lasciava scoperte le spalle della compianta principessa del Galles. La serata, organizzata dall’allora presidente degli Stati Uniti Ronald Regan, è passata alla storia. Ospite al medesimo evento era infatti anche John Travolta, a cui Lady D ha concesso un ballo. I due insieme sono riusciti a catalizzare l’attenzione dei presenti, ma anche della stampa. L’immagine di due celebrità, pur così diverse, è entrata a pieno titolo nell’immaginario collettivo. Le foto che li ritraevano, tuttavia, non sono state ben accolte dalla Royal Family. In particolar modo per la scelta ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 settembre 2020) Era il 9 novembre 1985. In occasione di una visita alla Casa Bianca,haun lungo abito nero. Firmato Victor Edelstein, il vestito lasciava scoperte le spalle della compianta principessa del Galles. La serata, organizzata dall’allora presidente degli Stati Uniti Ronald Regan, è passata alla storia. Ospite al medesimo evento era infatti anche, a cuiD ha concesso un ballo. I due insieme sono riusciti a catalizzare l’attenzione dei presenti, ma anche della stampa. L’immagine di due celebrità, pur così diverse, è entrata a pieno titolo nell’immaginario collettivo. Le foto che li ritraevano, tuttavia, non sono state ben accolte dalla Royal Family. In particolar modo per la scelta ...

