Lady Diana | che da bambina «ha sofferto tanto» per il divorzio dei genitori

Da bambina la principessa Diana «ha sofferto tanto per il divorzio dei nostri genitori». Lo ha raccontato uno dei suoi tre fratelli, il conte Charles Spencer, 56 anni, in un'intervista al Sunday Times Magazine. Figlia del Visconte e della Viscontessa Althorp, Diana aveva solo 5 anni quando la mamma, Frances Spencer, abbandonò la famiglia per seguire il suo amante, Peter Shand Kydd. Era il 1966. La Viscontessa prima di andarsene promise alla figlia che sarebbe tornata a trovarla. Charles ricorda Diana che «aspettava la mamma sulla soglia di casa». Lei, però, «non è più tornata».

