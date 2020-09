La spifferata bomba su Angela da Mondello Barbara D’Urso non poteva nasconderlo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) Numeri incredibili per la signoraChianello, diventata famosa per la frase “Non ce n’è Coviddi” pronunciata dalla spiaggia(Palermo) durante un’intervista rilasciata al programma di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”. La signora ‘Buongiorno da” è sbarcata finalmente su Instagram con il profilo @chianello real e in pochissime ore ha totalizzato numeri incredibili.è arrivata a 135mila follower. Nella bio del profilo Instagram si legge: “Chianello. Mamma a tempo pieno. Amo la mia famiglia”. Autrice involontaria di un vero e proprio tormentone estivo, la signora diè stata ospite di Domenica Live. La conduttrice ha ...