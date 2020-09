La sostenibilità al centro delle agende politiche internazionali (Di lunedì 14 settembre 2020) Alla conferenza ministeriale del G20 il ministro Bellanova chiede alla comunità internazionale delle scelte coraggiose e responsabili per l’economia e l’agricoltura. “Tra poche settimane l’Italia assumerà per la prima volta la presidenza del G20. È mia intenzione fare in modo che il percorso che ci porterà fino al vertice dei Capi di Stato e di Governo di Roma nel 2021 valorizzi anche il contributo determinante dell’agricoltura nello sforzo di ripresa delle nostre economie, ed alla loro trasformazione nel senso di una sempre maggiore resilienza verso future crisi globali. L’economia potrà ripartire soltanto se siamo in grado di fare scelte coraggiose e selettive. Io credo che gli investimenti sui sistemi agroalimentari debbano puntare sulla sostenibilità e sulla resilienza per ... Leggi su vinonews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Alla conferenza ministeriale del G20 il ministro Bellanova chiede alla comunità internazionalescelte coraggiose e responsabili per l’economia e l’agricoltura. “Tra poche settimane l’Italia assumerà per la prima volta la presidenza del G20. È mia intenzione fare in modo che il percorso che ci porterà fino al vertice dei Capi di Stato e di Governo di Roma nel 2021 valorizzi anche il contributo determinante dell’agricoltura nello sforzo di ripresanostre economie, ed alla loro trasformazione nel senso di una sempre maggiore resilienza verso future crisi globali. L’economia potrà ripartire soltanto se siamo in grado di fare scelte coraggiose e selettive. Io credo che gli investimenti sui sistemi agroalimentari debbano puntare sulla sostenibilità e sulla resilienza per ...

