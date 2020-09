"La scuola va protetta, noi ci fidiamo delle famiglie". La Azzolina dalla d'Urso mette le mani avanti sulla riapertura (Di lunedì 14 settembre 2020) Entra in studio al Live con le note di Venditti. “Notte prima degli esami”: anche per la ministra dell'Istruzione Azzolina è la sua notte prima del grande ritorno a scuola. La campanella squilla in quasi tutte le regioni d'Italia e la ministra Azzolina sceglie il programma della domenica sera della d'Urso per fare chiarezza. “Le mamme misureranno la temperatura ai bambini a casa, è stata una scelta ponderata”, esordisce. “Se un bambino sta male è più sensato che stia a casa rispetto all'idea di farlo viaggiare in autobus o esporlo al rischio di un contagio. Non dobbiamo risolvere il problema quando si presenta, dobbiamo prevenirlo prima”, continua la ministra dell'Istruzione. Ma non sarebbe meglio misurare la febbre all'ingresso, prima di entrare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Entra in studio al Live con le note di Venditti. “Notte prima degli esami”: anche per la ministra dell'Istruzioneè la sua notte prima del grande ritorno a. La campanella squilla in quasi tutte le regioni d'Italia e la ministrasceglie il programma della domenica sera della d'per fare chiarezza. “Le mamme misureranno la temperatura ai bambini a casa, è stata una scelta ponderata”, esordisce. “Se un bambino sta male è più sensato che stia a casa rispetto all'idea di farlo viaggiare in autobus o esporlo al rischio di un contagio. Non dobbiamo risolvere il problema quando si presenta, dobbiamo prevenirlo prima”, continua la ministra dell'Istruzione. Ma non sarebbe meglio misurare la febbre all'ingresso, prima di entrare a ...

Rientro a scuola, Locatelli: "Non apriamo per richiudere: siate responsabili"

Franco Locatelli ha espresso la convinzione che la scuola non chiuderà di nuovo e invitato tutti ad essere responsabili in vista del rientro. Intervistato dal Corriere della Sera nel giorno del rientro a scuola.

Carrara, sensori di distanza e tensostrutture: il Galilei-Zaccagna si sente sicuro

La dirigente Marta Castagna: abbiamo fatto un gran lavoro. Nuove aule, 4 docenti e 2 assistenti in più nell'organico CARRARA «Con le risorse ed il tempo a disposizione abbiamo fatto un gran lavoro.

