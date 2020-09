La scuola riparte nel caos, senza docenti e senza banchi: ma Azzolina si autopromuove in tv (Di lunedì 14 settembre 2020) Qualche scuola oggi, 14 settembre, ha riaperto. Molte Regioni e molti Comuni, invece, hanno preferito rinviare: mancano le condizioni minime di sicurezza. Mancano i famosi banchi monoposto, e soprattutto manca il personale. Lucia Azzolina ha fatto un gran casino e così la scuola si è ritrovata al giorno della ripresa totalmente impreparata e lasciata a sé stessa, con tutto il carico di responsabilità e rischi sulle spalle di dirigenti, docenti e segreterie. Con studenti e famiglie che ancora brancolano nel buio. Eppure era da marzo che si sapeva sarebbe andata così. Perché non muoversi per tempo? Di cose da fare ce n’erano, ce ne sono e ce ne sarebbero ancora tante. Eppure la ministra sembra impegnata in altro. Come racconta Carlo Tecce su ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 14 settembre 2020) Qualcheoggi, 14 settembre, ha riaperto. Molte Regioni e molti Comuni, invece, hanno preferito rinviare: mancano le condizioni minime di sicurezza. Mancano i famosimonoposto, e soprattutto manca il personale. Luciaha fatto un gran casino e così lasi è ritrovata al giorno della ripresa totalmente impreparata e lasciata a sé stessa, con tutto il carico di responsabilità e rischi sulle spalle di dirigenti,e segreterie. Con studenti e famiglie che ancora brancolano nel buio. Eppure era da marzo che si sapeva sarebbe andata così. Perché non muoversi per tempo? Di cose da fare ce n’erano, ce ne sono e ce ne sarebbero ancora tante. Eppure la ministra sembra impegnata in altro. Come racconta Carlo Tecce su ...

