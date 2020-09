La scuola del futuro secondo Sergio Mattarella | il discorso – VIDEO

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutte le ragioni del nervosismo di Conte: due inchieste (Trento e Bergamo), caos scuola,… - robymancio : Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che domani rientreranno a scuola in questo momento di grande difficolt… - Inter : ?? | SCUOLA Con la prima campanella si aprono le porte del Suning Youth Centre: nasce Inter College, la scuola freq… - Monlue66 : RT @ROBZIK: Augurio del giorno a studenti e insegnanti: io speriamo che me la cavo. Buon ritorno a scuola #primogiornodiscuola - Danae0308 : RT @AnnaMar74773335: @GiovanniToti Continuate a dormire voi! Questa è la scuola del mio paese, ah dimenticavo di dirti il sindaco è un 5ste… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola del

Scatta il piano anticovid a scuola. «Viene consentito l’accesso diretto all ... Per patologie con sintomi no covid, non serve certificazione del medico per il rientro in classe». Il presidente della ...TRENTO. Con l’avvio del nuovo anno scolastico migliaia di famiglie trentine potrebbero pagare caro il servizio mensa per i propri figli. A lanciare l’allarme sono i Caf di Cgil Cisl Uil del Trentino e ...