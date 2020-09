La scuola al via anche a Genova, il racconto degli studenti (Di lunedì 14 settembre 2020) In Liguria la scuola riprende per tanti ma non per tutti. Se a Genova e nella stragrande maggioranza delle altre città liguri le scuole hanno riaperto i battenti, a parte alcune che hanno dovuto rinviare l'inizio delle lezioni in attesa del completamento dei lavori di adeguamento delle strutture alle misure anti-Covid, a La Spezia, dove negli ultimi giorni c'è stato un vero e proprio boom di contagi, ma anche a Bogliasco, Alassio, Albenga e Bordighera, l'inizio dell'anno scolastico è stato posticipato al 24 settembre, dopo le elezioni regionali. Qui siamo a Genova; le voci degli studenti al primo giorno di scuola, tra mascherine e distanziamento: "Non è andata così male, è un po' restrittivo... ci sono tante restrizioni, la ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 settembre 2020) In Liguria lariprende per tanti ma non per tutti. Se ae nella stragrande maggioranza delle altre città liguri le scuole hanno riaperto i battenti, a parte alcune che hanno dovuto rinviare l'inizio delle lezioni in attesa del completamento dei lavori di adeguamento delle strutture alle misure anti-Covid, a La Spezia, dove negli ultimi giorni c'è stato un vero e proprio boom di contagi, maa Bogliasco, Alassio, Albenga e Bordighera, l'inizio dell'anno scolastico è stato posticipato al 24 settembre, dopo le elezioni regionali. Qui siamo a; le vocial primo giorno di, tra mascherine e distanziamento: "Non è andata così male, è un po' restrittivo... ci sono tante restrizioni, la ...

lucfontana : Il primo giorno di scuola: la vignetta di Giannelli (via @Corriere) - Agenzia_Ansa : Oggi inizia il nuovo anno scolastico, campanella per 5,6 milioni di studenti. Al via in 12 Regioni e a Trento.… - fattoquotidiano : Scuola, il via è stato un disastro come dicevano? - MilkoSichinolfi : RT @MilkoSichinolfi: @GiovanniToti Ci dica località e scuola. Perché un, dirigente scolastico che consente tutto questo andrebbe cacciato… - ivanamaraschio3 : RT @aboubakar_soum: Cari studenti, in questo #primogiornodiscuola, vi auguro di istruirvi nell’alta via della Saggezza, custodire la Sapien… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola via Scuola al via, ecco i veri numeri del ritorno in classe la Repubblica Micro-pedonalizzazioni davanti alle scuole di Firenze (con il pedibus)

Squilla la campanella: stop alle auto e ai motorini davanti alle scuole di Firenze con micro-pedonalizzazioni “a tempo”, via libera invece ai pedibus (o piedibus che dir si voglia), i servizi gestiti ...

'Mancano i banchi monoposto: a Ostia recinzioni metalliche per il distanziamento alla Mar dei Caraibi'

Ostia - "Primo giorno di Scuola, falsa partenza a Ostia, l’atteggiamento alla “io speriamo che me la cavo” ha portato evidenti disagi nell’Istituto Comprensivo "Via Mar dei Caraibi" del X Municipio do ...

Squilla la campanella: stop alle auto e ai motorini davanti alle scuole di Firenze con micro-pedonalizzazioni “a tempo”, via libera invece ai pedibus (o piedibus che dir si voglia), i servizi gestiti ...Ostia - "Primo giorno di Scuola, falsa partenza a Ostia, l’atteggiamento alla “io speriamo che me la cavo” ha portato evidenti disagi nell’Istituto Comprensivo "Via Mar dei Caraibi" del X Municipio do ...