"La morte di Willy? Cultura fascista" E le cancellano l'account - (Di lunedì 14 settembre 2020) Francesca Galici È stata hackerata la pagina autrice del post sulla "Cultura fascista" alla base dell'omicidio di Willy, condivisa dalla Ferragni, mentre Fedez punta il dito sulla Cultura televisiva degli ultimi trent'anni Ha fatto rumore la storia condivisa da Chiara Ferragni qualche giorno fa sul caso di Willy Monteiro. L'influencer ha fatto sue, pubblicandole nelle storie del suo profilo, le parole della pagina Instagram Spaghettipolitics, in cui si faceva riferimento alla "Cultura fascista" e si definiva l'Italia come "Paese di merda". Ne è nato un grande dibattito, social e politico, tra chi ha sposato la posizione presa da Chiara Ferragni e chi, invece, ne contesta i toni e le etichette, spostando il focus sui modelli vacui degli ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Francesca Galici È stata hackerata la pagina autrice del post sulla "" alla base dell'omicidio di, condivisa dalla Ferragni, mentre Fedez punta il dito sullatelevisiva degli ultimi trent'anni Ha fatto rumore la storia condivisa da Chiara Ferragni qualche giorno fa sul caso diMonteiro. L'influencer ha fatto sue, pubblicandole nelle storie del suo profilo, le parole della pagina Instagram Spaghettipolitics, in cui si faceva riferimento alla "" e si definiva l'Italia come "Paese di merda". Ne è nato un grande dibattito, social e politico, tra chi ha sposato la posizione presa da Chiara Ferragni e chi, invece, ne contesta i toni e le etichette, spostando il focus sui modelli vacui degli ...

chetempochefa : “Mi hanno portato via mio figlio in modo orribile, ma non cerchiamo vendetta, vogliamo giustizia. Crediamo nei giud… - NicolaPorro : Matteo #Salvini prima assalito in Toscana, poi zittito a Torre Del Greco. Eppure a sinistra qualcuno è contento: si… - Tg3web : Tante magliette e palloncini bianchi ai funerali di Willy Monteiro, il ragazzo picchiato a morte una settimana fa a… - sottvoce : RT @SupportRossi46: Anche Willy ha avuto paura quando lo stavano picchiando a morte, ma loro non hanno avuto pietà. - Dinatella2 : RT @andreasso1951: Sono molto dispiaciuto per la morte di Willy, ma non accetto che la sua morte venga utilizzata dalla sinistra e dal M5S… -