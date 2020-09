La moglie tradita e il test del dna Il nuovo ricatto della principessa

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 settembre 2020) Francesca Rossi Il casato regnante del Belgio potrebbe annoverare presto una nuovatra le sue fila, ma non grazie a una prossima nascita, bensì come risultato di una battaglia legale che ha visto fronteggiarsi l’ex re Alberto del Belgio e la non più presunta figlia Delphine Boёl Delphine Boёl ha vinto e ora vuole la ricompensa che le spetta di diritto, ovvero diventare. All’inizio del 2020 la 52enne ha dimostrato in tribunale, grazie all’esame del DNA, di essere la figlia naturale dell’ex re Alberto del Belgio, di 86 anni. Infatti sua madre, la baronessa Sybille de Selys Longchamps fu amante dell’ex sovrano per 18 anni, dal 1966 al 1984, quando Alberto era ancora un principe. La baronessa sostenne che la gravidanza non era stata programmata, al contrario e ...