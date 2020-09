La Meloni provoca i Ferragnez: perché non fate una campagna contro la cocaina fra i giovani? (Di lunedì 14 settembre 2020) Giorgia Meloni provoca i Ferragnez e chiede loro perché non fanno una campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani. La leader di Fratelli d'Italia avanza la sua proposta dalle colonne de La Verità. Rispondendo a una domanda sui palestrati che hanno ucciso Willy, la Meloni risponde: "Sono distanti anni luce da qualunque cultura. Escludo che abbiano mai letto un libro. Semmai sono figli di chi ha propagandato il modello Gomorra per farci milioni. Di chi ci ha spiegato che in Italia il problema della droga non esiste. Di chi come valore massimo propone l'obiettivo di comprarsi un paio di scarpe da 1.000 euro". A questo punto, incalzata da Alessandro Rico, aggiunge: "Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Giorgiae chiede loro perché non fanno unala diffusione dellatra i. La leader di Fratelli d'Italia avanza la sua proposta dalle colonne de La Verità. Rispondendo a una domanda sui palestrati che hanno ucciso Willy, larisponde: "Sono distanti anni luce da qualunque cultura. Escludo che abbiano mai letto un libro. Semmai sono figli di chi ha propagandato il modello Gomorra per farci milioni. Di chi ci ha spiegato che in Italia il problema della droga non esiste. Di chi come valore massimo propone l'obiettivo di comprarsi un paio di scarpe da 1.000 euro". A questo punto, incalzata da Alessandro Rico, aggiunge: "Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una ...

VittorioFerram1 : RT @tempoweb: La Meloni provoca i Ferragnez: perché non fate una campagna contro la cocaina fra i giovani? #giorgiameloni #chiaraferragni #… - Leaderdelsettor : RT @tempoweb: La Meloni provoca i Ferragnez: perché non fate una campagna contro la cocaina fra i giovani? #giorgiameloni #chiaraferragni #… - Angelika040571 : RT @tempoweb: La Meloni provoca i Ferragnez: perché non fate una campagna contro la cocaina fra i giovani? #giorgiameloni #chiaraferragni #… - cortomuso : RT @tempoweb: La Meloni provoca i Ferragnez: perché non fate una campagna contro la cocaina fra i giovani? #giorgiameloni #chiaraferragni #… - tempoweb : La Meloni provoca i Ferragnez: perché non fate una campagna contro la cocaina fra i giovani? #giorgiameloni… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni provoca Giorgia Meloni annuncia: "Ecco perché porto la Jebreal in tribunale" ilGiornale.it La Meloni provoca i Ferragnez: perché non fate una campagna contro la cocaina fra i giovani?

Giorgia Meloni provoca i Ferragnez e chiede loro perché non fanno una campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani. La leader di Fratelli d'Italia avanza la sua proposta dalle colonne de ...

Domenica In, salta il messaggio del premier Conte dopo le proteste del Centrodestra

Domenica In, salta il messaggio del premier Conte. L’annuncio aveva provocato dure critiche dall’opposizione. ROMA – La prima puntata di Domenica In non vedrà il messaggio del premier Conte. La trasmi ...

Giorgia Meloni provoca i Ferragnez e chiede loro perché non fanno una campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani. La leader di Fratelli d'Italia avanza la sua proposta dalle colonne de ...Domenica In, salta il messaggio del premier Conte. L’annuncio aveva provocato dure critiche dall’opposizione. ROMA – La prima puntata di Domenica In non vedrà il messaggio del premier Conte. La trasmi ...