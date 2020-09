La lezione di Draghi per il ritorno a scuola (Di lunedì 14 settembre 2020) Un mese fa Mario Draghi dichiarava che per affrontare la crisi legata alla pandemia da coronavirus “il pragmatismo è necessario (…) l’emergenza e i provvedimenti da essa giustificati non dureranno per sempre. Ora è il momento della saggezza nella scelta del futuro che vogliamo costruire”.E allora, fuori dalla retorica, vorrei mi si rispondesse: quando si farà un vero piano strutturato su edilizia scolastica con step e tempi misurabili in una decade? Quale politico invece di fare mille interviste sta incardinando il procedimento per inserire il voto elettronico e non utilizzare più le scuole come seggi? Come si sta attuando il piano nazionale della scuola digitale già varato nel 2015 con la legge n.107 che prevede 35 azioni da finanziare con fondi sociali europei (2014-2020)? ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Un mese fa Mariodichiarava che per affrontare la crisi legata alla pandemia da coronavirus “il pragmatismo è necessario (…) l’emergenza e i provvedimenti da essa giustificati non dureranno per sempre. Ora è il momento della saggezza nella scelta del futuro che vogliamo costruire”.E allora, fuori dalla retorica, vorrei mi si rispondesse: quando si farà un vero piano strutturato su edilizia scolastica con step e tempi misurabili in una decade? Quale politico invece di fare mille interviste sta incardinando il procedimento per inserire il voto elettronico e non utilizzare più le scuole come seggi? Come si sta attuando il piano nazionale delladigitale già varato nel 2015 con la legge n.107 che prevede 35 azioni da finanziare con fondi sociali europei (2014-2020)? ...

L’AQUILA – Mario Draghi, nel suo recente e molto discusso intervento al Meeting di Rimini, ha ribaltato una delle architravi della narrazione euro-austeritaria dell’ultima decennio (avallata dallo ste ...

Nel discorso di apertura al Meeting di Rimini, nel delineare la strada verso la ricostruzione post pandemia, Mario Draghi si sofferma più volte sulla necessità di investire nei giovani e quindi sull’i ...

