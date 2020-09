La lettera di Davide Casaleggio agli iscritti a Rousseau | “Servizi ridotti per gravi morosità nel Movimento Nessuno sia sopra le regole”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) “Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte emorosità di diversi portavoce del5 Stelle che da troppi mesi hanno deciso di venir menoimpegni presi, saremo costretti a ridurre progressivamente diversi servizi e strumenti”. Comincia così lainviata nelle scorse ore daa tutti glidelper annunciare che “le spese di funzionamento” della piattaforma, “in assenza delle entrate previste, non risultano ovviamente più sostenibili”. Da questo momento in poi, quindi, “non sarà più possibile garantire l’infrastruttura organizzativa, amministrativa, tecnologica e comunicativa, nonché ...