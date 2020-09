La figlia scompare nell’Adda, lui si getta ogni giorno nel fiume per ritrovarla (Di lunedì 14 settembre 2020) Hafsa Ben Daoud è scomparsa nell’Adda il primo settembre. Da allora il papà, ogni mattina, raggiunge il luogo della tragedia e si tuffa nel fiume per cercarla. ogni giorno raggiunge Sondrio e si tuffa nell’Adda, nella speranza di ritrovare il corpo della figlia, Hafsa Ben Daoud, scomparsa nel fiume a quindici anni lo scorso primo … L'articolo La figlia scompare nell’Adda, lui si getta ogni giorno nel fiume per ritrovarla proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 14 settembre 2020) Hafsa Ben Daoud è scomparsa nell’Adda il primo settembre. Da allora il papà,mattina, raggiunge il luogo della tragedia e si tuffa nelper cercarla.raggiunge Sondrio e si tuffa nell’Adda, nella speranza di ritrovare il corpo della, Hafsa Ben Daoud, scomparsa nela quindici anni lo scorso primo … L'articolo Lanell’Adda, lui sinelperproviene da leggilo.org.

amiamonoistesse : 18. SEARCHING La figlia di David, la sedicenne Margot, scompare nel nulla. Le indagini della polizia non portano a… - ACC_ : Ora salvano la madre e per altri 25 anni scompare la figlia... #Loradellaverita - _yaoxi_ : Il mio incubo di stanotte: eravamo in una casa stregata e se si andava in una certa stanza si spariva misteriosamen… -

Ultime Notizie dalla rete : figlia scompare Il papà che ogni mattina si tuffa nell’Adda alla ricerca della figlia scomparsa Corriere della Sera Gasol omaggia Kobe Bryant: anche la figlia si chiamerà Gianna

ROMA - Bellissimo gesto da parte di Pau Gasol che ha deciso di omaggiare Kobe Bryant. Il cestista spagnolo, migliore amico ed ex compagno di squadra della leggenda dei Lakers, ha deciso di chiamare su ...

Viviana Parisi, la lettera al padre rivela l’orrore: “Vorrei scappare da tutto”

Durante l’ultima puntata di ‘Quarto Grado’ è stata mostrata una lettera che Viviana Parisi aveva scritto al padre prima della scomparsa. La tragedia di Caronia (Messina) che ha portato alla drammatica ...

ROMA - Bellissimo gesto da parte di Pau Gasol che ha deciso di omaggiare Kobe Bryant. Il cestista spagnolo, migliore amico ed ex compagno di squadra della leggenda dei Lakers, ha deciso di chiamare su ...Durante l’ultima puntata di ‘Quarto Grado’ è stata mostrata una lettera che Viviana Parisi aveva scritto al padre prima della scomparsa. La tragedia di Caronia (Messina) che ha portato alla drammatica ...