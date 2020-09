La fake news di Fedez per attaccare Meloni e passare per vittima | ecco come manipola le notizie

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 settembre 2020)non ce la fa e, anche se si era ripromesso di non tornare sull’argomento, offre ai suoi quasi 11 milioni di follower su Instagram una personale, lunga disanima sociologica sul brutale assassinio di Willy e sulla “cultura fascista” nella quale, a dire suo e della moglie Chiara Ferragni, sarebbe maturato. Che si sia d’accordo o meno, non c’è dubbio sul fatto che sia nelle sue facoltà, nei suoi diritti, rispondere alle critiche ricevute e approfondire il suo punto di vista. Ciò che invece è nelle sue facoltà, ma un po’ meno nei suoi diritti, è lazione delle, per di più offerta a una platea così ampia, per il solo scopo di poter passere perdi attacchi ingiustificati e portare un attacco frontale a chi, ...