"La droga non esiste?". Chiara Ferragni e Fedez, l'attacco (pesante) di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni e Fedez, uno scontro acceso infiamma il web. Una critica mossa direttamente dalla leader di Fratelli d'Italia contro i Ferragnez. Tutti ricorderanno quando Chiara Ferragni si è espressa sull'omicidio di Willy Monteiro, attaccando una società ancora assorbita da una cultura di stampo fascista. Giorgia Meloni non ha potuto tacere in merito e lo ha fatto durante un'intervista rilasciata a La Verità. Un botta e risposta inevitabile, tra la leader politica e Fedez, che ha subito risposto alla Meloni attraverso il proprio profilo Instagram. Il risultato del rapper è stato quello di confermarsi agli occhi dei suoi numerosi fan come una persona dotata di intelligenza e cultura.

