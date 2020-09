La cittadinanza italiana a Luis Suarez scatena la polemica sui social: 'Un'ingiustizia' (Di lunedì 14 settembre 2020) ' Non diamo la cittadinanza italiana a centinaia di migliaia di giovani nati in Italia. Ma la diamo in dieci giorni a Luis Suarez perché è un grande centravanti che serve alla Juventus, e nonostante ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 settembre 2020) ' Non diamo laa centinaia di migliaia di giovani nati in Italia. Ma la diamo in dieci giorni aperché è un grande centravanti che serve alla Juventus, e nonostante ...

goodliltaemin : taemin ha la cittadinanza italiana da ora in poi - AlbinavalAlba : RT @tobiazevi: Non diamo la cittadinanza italiana a centinaia di migliaia di giovani nati in Italia. Ma la diamo in dieci giorni a Luis Su… - EDF1998 : RT @tobiazevi: Non diamo la cittadinanza italiana a centinaia di migliaia di giovani nati in Italia. Ma la diamo in dieci giorni a Luis Su… - Gionava : RT @tobiazevi: Non diamo la cittadinanza italiana a centinaia di migliaia di giovani nati in Italia. Ma la diamo in dieci giorni a Luis Su… - PietroDeledda : @tobiazevi ma è obbligatorio sparare cazzate? Suarez è sposato con una italiana. Ha pienamente diritto di avere cittadinanza -

Succede agli sportelli delle banche. Si ripete nelle contrattazioni immobiliari. Si amplifica sui campi di calcio. Qualche volta, è vio- lento in modo fisico; nella maggioranza dei casi, ferisce con l ...

Juventus, anche Pirlo a scuola: oggi esame da allenatore

TORINO – Andrea Pirlo sosterrà oggi l’esame per ottenere il patentino da allenatore Uefa Pro. Una giornata chiave per il nuovo tecnico della Juventus, al termine della quale potrà essere considerato a ...

