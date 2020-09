La Cina ha schedato oltre 4000 italiani | nella lista ci sono Berlusconi | Renzi | imprenditori e criminali

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 settembre 2020)quattromila nomi. Daa Ferrero, daa Merloni. E poi padri, madri, compagni e compagne di leader politici. Persino i loro figli appena maggiorenni. Ma anchee presunti terroristi residenti sul suolo italiano.Una società privata, la Zhenhua della città di Shenzhen, in, «raccoglie informazioni dettagliate all’estero su politici, sui loro familiari, su persone di interesse pubblico, membri delle istituzioni,. Tutto per conto di Pechino. E lo fa anche in Italia». È quanto emerge dall’analisi di un mastodontico database ottenuto dal Foglio insieme con altre testate internazionali come il Telegraph, il Sunday Times, l’Indian Express, il Globe and Mail e ...