La battaglia sul futuro del lavoro e la “disoccupazione selettiva” (Di lunedì 14 settembre 2020) SMART O NON SMART?Quello a cui stiamo assistendo è la “battaglia sul futuro del lavoro”, ha scritto l’Economist. C’è chi spinge per l’allungamento dello smart working anche dopo l’emergenza Covid-19, e chi vorrebbe che tutto tornasse come prima. Al momento, l’84% dei francesi è tornato dietro la scrivania, mentre in Gran Bretagna lo ha fatto meno del 40% dei lavoratori. Molto dipende dalla durata del percorso casa-ufficio e dalla disponibilità di mezzi di trasporto. Negli Stati Uniti, invece, in pochi si fidano dei propri datori di lavoro in vista del rientro. Geografia post Covid Per molti governi, comunque, la tentazione è di riportare le lancette dell’orologio indietro per limitare i danni dell’home working ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 14 settembre 2020) SMART O NON SMART?Quello a cui stiamo assistendo è la “suldel”, ha scritto l’Economist. C’è chi spinge per l’allungamento dello smart working anche dopo l’emergenza Covid-19, e chi vorrebbe che tutto tornasse come prima. Al momento, l’84% dei francesi è tornato dietro la scrivania, mentre in Gran Bretagna lo ha fatto meno del 40% dei lavoratori. Molto dipende dalla durata del percorso casa-ufficio e dalla disponibilità di mezzi di trasporto. Negli Stati Uniti, invece, in pochi si fidano dei propri datori diin vista del rientro. Geografia post Covid Per molti governi, comunque, la tentazione è di riportare le lancette dell’orologio indietro per limitare i danni dell’home working ...

Giorgiolaporta : Domenica 20 torno in Italia per votare NO al #referendum sul #TagliodeiParlamentari. Adesso che #Giorgetti della… - M5S_Europa : Le parole di #Casini sono benzina nel motore del sì al #referendum sul taglio dei parlamentari. In #Italia c’è una… - fabiobortolotti : @zave La storia dei dati mi sta immensamente sul cazzo, ma su quel fronte mi sto attrezzando in altri modi (anche s… - AmanzioAmeleto : @PisaConnection Grande Papà della Ceccardi!È inaccettabile per Roberto Ceccardi che Susanna venga accusata di esser… - theres52ways : @Brontosaura È lo stesso, ma avendo la signorina un grande stuolo di veneratrici del nulla pronte a dare battaglia… -

Ultime Notizie dalla rete : battaglia sul Roma, è battaglia sul regolamento degli orti urbani Repubblica Roma Tennis, Us Open, Thiem rimonta Zverev e vince il suo primo slam

Una rimonta da fuoriclasse che gli consente di diventare il primo tennista negli ultimi 71 anni ad aver vinto gli Us Open dopo aver perso i primi due set della finale. "La mia carriera è come questa f ...

Console Wars: trailer del documentario su Nintendo vs Sega prodotto Seth Rogen

Disponibile un trailer di Console Wars, un nuovo documentario che racconta la rivalità negli anni '90 tra i possessori di console Nintendo e Sega, un'accesa disputa che rievoca, fatte le dovute differ ...

Una rimonta da fuoriclasse che gli consente di diventare il primo tennista negli ultimi 71 anni ad aver vinto gli Us Open dopo aver perso i primi due set della finale. "La mia carriera è come questa f ...Disponibile un trailer di Console Wars, un nuovo documentario che racconta la rivalità negli anni '90 tra i possessori di console Nintendo e Sega, un'accesa disputa che rievoca, fatte le dovute differ ...