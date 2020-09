Karina Cascella, quando le ‘mette fuori’ così… Sorpresa: “Ma le hai aumentate?” (Di lunedì 14 settembre 2020) La separazione tra Karina Cascella e Salvatore Angelucci, inizialmente, è stata piuttosto complicata. Attualmente ogni dissidio precedente ha lasciato spazio alla pace, l’ex coppia oggi vive in sintonia per il bene della figlia avuta insieme. Ginevra Angelucci adesso ha compiuto dieci anni ed assomiglia sempre di più ad entrambi i genitori. Dalla mamma ha sicuramente ereditato la passione per la moda e la sicurezza di fronte alla fotocamera. A proposito dell’evoluzione avvenuta nel rapporto tra Karina Cascella e il padre di sua figlia, c’è da considerare anche la presenza dell’attuale compagna di Salvatore Angelucci. Il suo nome è Alessandra Gallocchio ed è diventata una vera e propria amica per l’ex opinionista di Uomini e Donne, come hanno ribadito ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 14 settembre 2020) La separazione trae Salvatore Angelucci, inizialmente, è stata piuttosto complicata. Attualmente ogni dissidio precedente ha lasciato spazio alla pace, l’ex coppia oggi vive in sintonia per il bene della figlia avuta insieme. Ginevra Angelucci adesso ha compiuto dieci anni ed assomiglia sempre di più ad entrambi i genitori. Dalla mamma ha sicuramente ereditato la passione per la moda e la sicurezza di fronte alla fotocamera. A proposito dell’evoluzione avvenuta nel rapporto trae il padre di sua figlia, c’è da considerare anche la presenza dell’attuale compagna di Salvatore Angelucci. Il suo nome è Alessandra Gallocchio ed è diventata una vera e propria amica per l’ex opinionista di Uomini e Donne, come hanno ribadito ...

zazoomblog : Karina Cascella confessione a Pomeriggio Cinque: “Ci ha picchiato per diverso tempo fino…” - #Karina #Cascella… - FrancescoBucce4 : Io proporrei in ogni sfera Karina Cascella #noneladurso - roccolamarca : Io come Karina Cascella che arrivo in conversazioni già inoltrate e detto legge - infoitcultura : “Trasformano il red carpet in un circo”. Karina Cascella massacra Elisa De Panicis e Mila Suarez dopo il bacio a Ve… - UBrignone : RT @domenicalive: Scoppia la polemica sulle vip positive al #Covid A #DomenicaLive Karina Cascella contro Eliana Michelazzo e Antonella Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella Karina Cascella, quando le ‘mette fuori’ così… Sorpresa: “Ma le hai aumentate?” TuttiVip Domenica Live 2020 – 2021 Barbara D’Urso torna su Canale 5 dal 13 settembre

Domenica Live torna oggi, domenica 13 settembre 2020, nel day time pomeridiano di Canale 5. La puntata inizia alle 17.25, e inaugura la nona stagione del talk condotto da Barbara D’Urso. Vi ricordiamo ...

Antonella Mosetti stroncata a Domenica Live, lei sbotta: “Rosiconi!”

Antonella Mosetti è stata stroncata dagli opinionisti di Domenica Live durante la sua prima ospitata in tv dopo essere risultata positiva al covid. Antonella Mosetti è stata una dei tanti personaggi t ...

Domenica Live torna oggi, domenica 13 settembre 2020, nel day time pomeridiano di Canale 5. La puntata inizia alle 17.25, e inaugura la nona stagione del talk condotto da Barbara D’Urso. Vi ricordiamo ...Antonella Mosetti è stata stroncata dagli opinionisti di Domenica Live durante la sua prima ospitata in tv dopo essere risultata positiva al covid. Antonella Mosetti è stata una dei tanti personaggi t ...