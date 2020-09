Karina Cascella e la scollatura esagerata: “Tremate, le streghe son tornate” (Di lunedì 14 settembre 2020) Karina Cascella ha pubblicato una foto su Instagram prima di entrare in scena a Domenica Live. Un dettaglio non passa inosservato La showgirl ha scritto un lungo post prima della diretta a Domenica Live. Ma quello che più è emerso è stato lo scatto che ha pubblicato insieme alla lunga didascalia. Subito dalla prima puntata … L'articolo Karina Cascella e la scollatura esagerata: “Tremate, le streghe son tornate” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 14 settembre 2020)ha pubblicato una foto su Instagram prima di entrare in scena a Domenica Live. Un dettaglio non passa inosservato La showgirl ha scritto un lungo post prima della diretta a Domenica Live. Ma quello che più è emerso è stato lo scatto che ha pubblicato insieme alla lunga didascalia. Subito dalla prima puntata … L'articoloe la: “Tremate, leson tornate” proviene da leggilo.org.

zazoomblog : Karina Cascella confessione a Pomeriggio Cinque: “Ci ha picchiato per diverso tempo fino…” - #Karina #Cascella… - FrancescoBucce4 : Io proporrei in ogni sfera Karina Cascella #noneladurso - roccolamarca : Io come Karina Cascella che arrivo in conversazioni già inoltrate e detto legge - infoitcultura : “Trasformano il red carpet in un circo”. Karina Cascella massacra Elisa De Panicis e Mila Suarez dopo il bacio a Ve… - UBrignone : RT @domenicalive: Scoppia la polemica sulle vip positive al #Covid A #DomenicaLive Karina Cascella contro Eliana Michelazzo e Antonella Mo… -