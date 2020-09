Juventus Women | Girelli dalla Nazionale | “Maglia azzurra uno stimolo”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Cristianaparla dal ritiro dellaitaliana. Convocata in azzurroct Milena Bartolini per le gare di qualificazione ad Euro 2021 contro Israele e Bosnia Erzegovina (con la prima gara che è stata posticipata a causa delle misure adottate dal governo israeliano per il contenimento della diffusione del Covid-19), la giocatrice dellascalpita e non vede l’ora di dire la sua insieme alle sue compagne per portare alto l’onore dell’Italia. Giocare per il proprio paese è sempre un onore e uno stimolo in più per fare bene e l’attaccante della Juve femminile, da sempre contraddistinta da una grinta senza eguali, non vede l’ora di dire la sua con la casaccaindosso. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...