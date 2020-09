Juventus | una telefonata di Nedved ha rassicurato Suarez

(Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato: Luisè l’attaccante preferito dei bianconeri La settimana appena cominciata potrebbe essere decisiva per il passaggio di Luisalla. L’uruguaiano dovrebbe sostenere proprio in questi giorni l’esame di italiano per conseguire il passaporto comunitario, ultimo step prima del suo passaggio in bianconero. Il Pistolero starebbe continuando a trattare con il Barcellona per la risoluzione del contratto e, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, avrebbe ricevuto anche una chiamata da Pavelche avrebbesulla sua importanza nel progetto della. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : [TMW] Ad una settimana dalla Serie A, Pirlo sogna una Juve così: priorità al 9, poi una ciliegina a centrocampo ??… - capuanogio : Tensione al limite tra #Suarez e il #Barcellona che lo spinge ad accettare la proposta della #Juventus mentre l'att… - juventusfc : E' iniziata una nuova settimana di allenamenti per i bianconeri al JTC ?? - Dalla_SerieA : La Juve aspetta Suarez ma tiene caldo Dzeko - - Massimi64685567 : RT @pisto_gol: Delle due Juventus viste ieri con il Novara ho trovato più interessante quella del 2^ tempo, passata al 3:4:3 con i tre dava… -

La situazione è sempre più tesa: il Barcellona non intende sottostare alle bizze di Luis Suarez e minaccia il giocatore di lasciarlo un anno in panchina (fino cioé alla fine del contratto in scadenza ...Ne parla Toni Damascelli nel suo editoriale per 'Il Giornale', usando come termine di paragone il Napoli per raccontare le difficoltà della Juve. Un mercato bizzarro, con dinamiche che stanno bloccan ...