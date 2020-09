Juventus, la difesa ingrana: al via le nuove mosse di Pirlo (Di lunedì 14 settembre 2020) È stata forse una delle sorprese più gradite della domenica bianconera, dopo la vittoria per 5-0 della Juventus in amichevole contro il Novara: la difesa inizia a prendere forma? Andrea Pirlo sembra aver ingranato e, in attesa dell’avvio di campionato contro la Sampdoria, i suoi ragazzi sembrano più carichi che mai per partire con il piede giusto seguendo le indicazioni del nuovo tecnico. I piani del Maestro iniziano a delinearsi con chiarezza e se da un lato le attenzioni di molti sono rivolte al parco attaccanti, ancora a caccia di un bomber titolare, dall’altro alcuni stanno osservando l’evoluzione del reparto arretrato, che come già annunciato nelle scorse settimane dall’allenatore ha messo in mostra un assetto a tre. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020) È stata forse una delle sorprese più gradite della domenica bianconera, dopo la vittoria per 5-0 dellain amichevole contro il Novara: lainizia a prendere forma? Andreasembra averto e, in attesa dell’avvio di campionato contro la Sampdoria, i suoi ragazzi sembrano più carichi che mai per partire con il piede giusto seguendo le indicazioni del nuovo tecnico. I piani del Maestro iniziano a delinearsi con chiarezza e se da un lato le attenzioni di molti sono rivolte al parco attaccanti, ancora a caccia di un bomber titolare, dall’altro alcuni stanno osservando l’evoluzione del reparto arretrato, che come già annunciato nelle scorse settimane dall’allenatore ha messo in mostra un assetto a tre. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

La Juventus ha battuto per 5-0 il Novara in amichevole: positiva la prima uscita del nuovo tecnico Andrea Pirlo, che imposta i bianconeri con una difesa a 3 e l'accoppiata Kulusevski-Ronaldo in attacc ...

