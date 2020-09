Juventus | in Serie A ancora favoriti ma non padroni | Inter vicina

(Di lunedì 14 settembre 2020) A meno di una settimana dalla ripartenza dellaA si iniziano a fare le prime previsioni e bilanci su come potrebbe essere la classifica finale. La favorita per la vittoria finale rimane la, forte di quasi una decade di dominio. È proprio questo dominio che quest’anno sembra venire meno. Secondo i bookmakers, infatti, la Juve ha il favore del pronostico, con una quota di 1,95, ma l’segue subito a ruota con una quota fissata a 2,60. Ciò non è casuale visto quanto vicini ai bianconeri sono arrivati gli uomini di Conte l’anno scorso. Con la nuova incognita della guida tecnica i bianconeri sonotutti da scoprire, ciò ha portato gli analisti a fare delle valutazioni più ravte in ottica scudetto. LEGGI ANCHE: ...

tuttosport : #Juventus, #Pirlo è diventato allenatore di #SerieA - tuttosport : #Juventus: #Pirlo e #Montero all'esame di #Coverciano. Promossi ?? - Gazzetta_it : #Juve, c’è già la mano di #Pirlo: la difesa è variabile, CR7-Kulusevski ok #NovaraJuve - infoitsport : Juventus, Pirlo è diventato allenatore di Serie A - PassioneCalc10 : RT @tuttosport: #Juventus: #Pirlo e #Montero all'esame di #Coverciano. Promossi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Serie

Andrea Pirlo ha finalmente discusso la tesi a Coverciano per ottenere il patentino di allenatore. Insieme a lui anche un altro tecnico della Serie A ed altri calciatori del passato hanno svolto le pro ...Oggi i due ex si sono sottoposti all'esame per prendere il patentino Uefa Pro per allenare in Serie A Tags: Juventus, pirlo, allenatore, Montero ...