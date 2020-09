Juventus, esame a Coverciano per Pirlo: si laurea allenatore (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo il primo test importante di ieri contro il Novara, per il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è arrivato il momento di un altro esame. Archiviata la vittoria di 5 a 0, infatti, l’allenatore bianconero dovrà oggi discutere la sua tesi di laurea a Coverciano. Superato l’esame, Pirlo conseguirà ufficialmente il patentino di allenatore. Un grande giorno, per l’ex Juventus, ora alla guida dalla prima squadra. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il suo relatore sarà Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori. Queste le parole che ha speso per Andrea Pirlo: “E’ stato uno studente eccezionale. Sa molto di calcio, è ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo il primo test importante di ieri contro il Novara, per il tecnico dellaAndreaè arrivato il momento di un altro. Archiviata la vittoria di 5 a 0, infatti, l’bianconero dovrà oggi discutere la sua tesi di. Superato l’conseguirà ufficialmente il patentino di. Un grande giorno, per l’ex, ora alla guida dalla prima squadra. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il suo relatore sarà Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori. Queste le parole che ha speso per Andrea: “E’ stato uno studente eccezionale. Sa molto di calcio, è ...

mirkocalemme : #Roma e #Napoli si sono ulteriormente avvicinate all'accordo per #Milik: manca l'ok di #ADL (che non è mai un detta… - marcoconterio : ?????? L'esame di italiano di Luis #Suarez si terrà probabilmente in settimana. Il #FCBarcelona ha già dato il place… - ZZiliani : Cresce l’attesa in tutta Italia per assistere all’esame di lingua italiana livello B1 (buona padronanza scritta e o… - infoitsport : Juventus, giornata importante per Pirlo | Esame a Coverciano - clubdoria46 : #Juventus-Sampdoria: Pirlo alla prima, davanti all'esame #Ranieri -