Juventus | Douglas Costa si sposa con Nathalia Felix | “Sì | lo voglio” FOTO

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020)sicon. L’annuncio arriva proprio da quest’ultima tramite un post su Instagram. “Sì, lo voglio”, scriveriportando la data ufficiale che fa riferimento al 13 settembre. Un giorno speciale per il fantasista dellache aspetta l’esordio in campionato con il nuovo tecnico, Andrea Pirlo. Nel frattempo si allena con la squadra e si gode giorni di assoluta felicità con la signora. View this post on Instagram 13.09.2020 YES I DO ! ♥️ 💍✨ A post shared by NATHÁLIA(@) on Sep 13, 2020 at 2:18pm ...