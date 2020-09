Juventus | Andrea Pirlo consegue il patentino di allenatore Pro

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020)è il nuovo tecnico della, da oggi anche a livello burocratico. L’ex centrocampista, infatti, in mattinata ha discusso la tesi a Coverciano,ndo ildiPro., dunque, completato anche l’ultimo step, domenica sera potrà tranquillamente sedere in panchina come primonell’esordio in campionato all’Allianz Stadium contro la Sampdoria.