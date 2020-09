Jake Gyllenhaal: "Io e Denis Villeneuve siamo al lavoro su un nuovo progetto" (Di lunedì 14 settembre 2020) Jake Gyllenhaal ha confermato che sta lavorando a un nuovo progetto insieme al regista Denis Villeneuve, non potendo però svelarne i dettagli. Jake Gyllenhaal ha ufficialmente confermato che sta lavorando a un nuovo progetto insieme a Denis Villeneuve, regista che sta attualmente completando il lavoro previsto su Dune, in arrivo nei cinema a dicembre. L'attore, durante il podcast Team Deakins, ha parlato del suo rapporto con il regista canadese con cui ha già realizzato due progetti. Jake Gyllenhaal è stato diretto da Denis Villeneuve in Enemy e Prisoners e le due star del cinema ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020)ha confermato che sta lavorando a uninsieme al regista, non potendo però svelarne i dettagli.ha ufficialmente confermato che sta lavorando a uninsieme a, regista che sta attualmente completando ilprevisto su Dune, in arrivo nei cinema a dicembre. L'attore, durante il podcast Team Deakins, ha parlato del suo rapporto con il regista canadese con cui ha già realizzato due progetti.è stato diretto dain Enemy e Prisoners e le due star del cinema ...

