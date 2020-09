Italia Viva | da Raggi solamente chiacchiere

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Sono passati quasi due anni dalle dimissioni di Pinuccia Montanari. Vi ricordate? Se ne e’ andata sbattendo la porta dalla giunta capitolina, incapace di affrontare la gestione dei rifiuti, e la Sindaca si risveglia soltanto ora per assegnare il ruolo di assessore alla Ziantoni, che si e’ occupata di questo tema nel VI Municipio con risultati per nulla confortanti.” “Nel frattempo la citta’ che riparte dopo la pausa estiva e’ priva di una strategia e di una visione sui rifiuti (e non solo): lanon ha pero’ tempo di occuparsi dei problemi dei romani in quanto troppo presa dalle continue lotte intestine del gruppo consiliare 5 Stelle ormai in frantumi e con la pretesa di ricandidarsi dopo questi anni fallimentari.” Cosi’ in una nota Marco Cappa e Eleonora De Santis, coordinatori ...