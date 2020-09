Israele è il primo paese del mondo a imporre un nuovo lockdown

(Di lunedì 14 settembre 2020) (foto: Yoav Dudkevitch/Pool/Afp/Getty Images)è ilalche, visto l’aumento consistente di casi positivi al coronavirus, si trova costretto a introdurre nuovamente misure che limiteranno gli spostamenti delle persone e porteranno alla chiusura di scuole e attività. Un, quindi, che entrerà in vigore a partire dalle 14 del 18 settembre e durerà per tre settimane, fino al 9 ottobre. I provvedimenti di contenimento dell’epidemia avranno effetti anche sulle celebrazioni del Rosh Hashanah, il capodanno, e dello Yom Kippur, giorno sacro del calendario ebraico che quest’anno cade il 27 settembre. Una circostanza che ha portato a qualche dissidio nella coalizione di maggioranza che appoggia il ...

fabiochiusi : “Usate la tecnologia più invasiva”, dicevano, “ed eviterete nuovi lockdown”. Poi arriva la realtà, e il primo paes… - Corriere : Coronavirus, Israele vara il secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo a farlo - stefaniaoffici1 : RT @latinensedoc: #lockdown il format della notizia è inquietante: israele è il PRIMO paese che torna al lockdown: potevano dire che israel… - 539th : @emme_di @ASampierdarena Il primo lockdown Israele ebbe un ottimo risultato,ma hanno aperto le scuole troppo presto… - _MadameBovary_ : RT @latinensedoc: #lockdown il format della notizia è inquietante: israele è il PRIMO paese che torna al lockdown: potevano dire che israel… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele primo

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha confermato 307.930 nuovi casi di Covid-19 nel mondo nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero di contagi più alto registrato in un solo giorno dall'iniz ...Il governo israeliano ha deciso di proclamare un nuovo lockdown per arginare l’epidemia. Durerà tre settimane a partire dalle 14 di venerdì 18. Il secondo confinamento sarà articolato in tre fasi e co ...