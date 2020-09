Iran | impiccato il wrestler Navid Afkari | condannato per la morte di un funzionario in manifestazione del 2018 contro il governo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Alla fine è stato, 27 anni, di professione era un, di nazionalitàiana, era statocon l’accusa di aver ucciso unpubblico durante le manifestazioni indel. A nulla sono valsi i tantissimi appelli arrivati da ogni parte del mondo per salvare la vita al giovane lottatore. Dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che peraveva chiesto la grazia (“la sua unica colpa è aver protestato in stradail”), alla World Players Association, che aveva chiesto l’espulsione dell’dalle competizioni sportive ...

