Investimenti | la lunga marcia di Ue e Cina

lunga marcia per l'europeizzazione delle relazioni dell'Unione europea con la Cina, finora dominate da intese bilaterali. Una tappa è stata superata ieri, con il vertice – virtuale, avrebbe dovuto aver luogo a Leipzig – tra lo staff della Ue (i presidenti di Consiglio e Commissione, Charles Michel e Ursula von der Leyen, con Angela Merkel, perché la Germania ha la presidenza semestrale) e il presidente cinese, Xi Jinping. L'obiettivo è di arrivare a un accordo, entro fine anno, tra Bruxelles …

“Oggi in Toscana è ricominciata la scuola, dopo sei lunghi mesi. Si apre uno scenario in cui servirà la massima attenzione e sarà necessario da parte di tutti seguire scrupolosamente i protocolli. Un ...

Gela, la lunga storia di Timpanelli

La Procura Generale di Caltanissetta ha presentato ricorso in Cassazione per l'annullamento in Appello della sentenza di primo grado che la quale venne condannato a 4 anni il broker Vincenzo Acciaro G ...

Recovery Fund, Italia: 557 progetti candidati/ Scuola, lavoro e sanità: il documento

Recovery Fund, Italia ha 557 progetti candidati: scuola, lavoro e sanità, quali sono. Il documento integrale da cui arrivare al piano da presentare a Bruxelles Sono 557 i progetti elaborati per il pia ...

