Internazionali, Paire che imbarazzo: comportamento inaccettabile sul Pietrangeli (Di lunedì 14 settembre 2020) Benoit Paire davvero imbarazzante. Nel match di primo turno contro Jannik Sinner, valevole per gli Internazionali BNL d'Italia, il giocatore francese ne combina di cotte e di crude: monologhi, insulti, racchette tirate dovunque, pallate, bottigliette spaccate a terra e poi prese a racchettate. E un continuo lamentarsi con il giudice di sedia, troppo permissivo e poco autoritario. Uno spettacolo che nulla ha a che vedere con una partita di tennis e che già era iniziato nella giornata di ieri quando, con un tweet, Paire si era lamentato con toni durissimi del fatto di essere stato messo in campo il lunedì quando lui aveva richiesto di poter esordire martedì. Bravo, bravissimo Jannik Sinner a non cadere nel tranello: 6-2 6-1 e Benoit torna a casa. Per fortuna.

