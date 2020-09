Internazionali d’Italia, Paire risponde alle critiche: “Calmatevi, è solo una partita di tennis” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Calmatevi, è solamente una partita di tennis”. Benoit Paire risponde così, con una Instagram Story alle critiche dei tanti appassionati italiani e non solo dopo la sua prestazione sconcertante nel primo turno degli Internazionali d’Italia contro Jannik Sinner. Un 6-2 6-1 maturato in poco più di un’ora nel quale il tennista transalpino ne ha combinate di tutti i colori: monologhi, insulti, pallate e poco rispetto nei confronti dell’avversario ma anche di tutti gli appassionati di tennis. “Un buon allenamento questa sera – ha scritto in un post su Instagram il francese che veniva dalla positività al Covid-19 riscontrata agli Us Open – felice di poter giocare un’ora sul ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) “Calmatevi, è solamente unadi tennis”. Benoitcosì, con una Instagram Storydei tanti appassionati italiani e nondopo la sua prestazione sconcertante nel primo turno deglid’Italia contro Jannik Sinner. Un 6-2 6-1 maturato in poco più di un’ora nel quale il tennista transalpino ne ha combinate di tutti i colori: monologhi, insulti, pallate e poco rispetto nei confronti dell’avversario ma anche di tutti gli appassionati di tennis. “Un buonnamento questa sera – ha scritto in un post su Instagram il francese che veniva dalla positività al Covid-19 riscontrata agli Us Open – felice di poter giocare un’ora sul ...

