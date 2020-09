Internazionali BNL d’Italia 2020, il montepremi e il prize money (Di lunedì 14 settembre 2020) Il montepremi e il prize money degli Internazionali BNL d’Italia 2020, torneo su terra rossa in programma dal 12 al 21 settembre al Foro Italico di Roma. Diversamente dagli altri anni, il torneo capitolino si disputa a settembre. La testa di serie numero uno al maschile è Novak Djokovic, seguito da Nadal. Foltissima la truppa azzurra al via, tra main draw e qualificazioni: ci sono Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner tra gli altri. IL TABELLONE MASCHILE DEGLI Internazionali BNL D’ITALIA 2020 IL TABELLONE FEMMINILE DEGLI Internazionali BNL D’ITALIA 2020 La cifra complessiva del torneo maschile è di €5.791.280, al femminile invece è di €3.452.538. Assegni importanti per le ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Ile ildegliBNL d’Italia, torneo su terra rossa in programma dal 12 al 21 settembre al Foro Italico di Roma. Diversamente dagli altri anni, il torneo capitolino si disputa a settembre. La testa di serie numero uno al maschile è Novak Djokovic, seguito da Nadal. Foltissima la truppa azzurra al via, tra main draw e qualificazioni: ci sono Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner tra gli altri. IL TABELLONE MASCHILE DEGLIBNL D’ITALIAIL TABELLONE FEMMINILE DEGLIBNL D’ITALIALa cifra complessiva del torneo maschile è di €5.791.280, al femminile invece è di €3.452.538. Assegni importanti per le ...

LIVE – Sonego-Basilashvili, Internazionali BNL d'Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell'incontro fra Lorenzo Sonego e Nikoloz Basilashvili, valido per il primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2020. Il torinese fa il suo esordio nel torneo di Rom ...

LIVE – Travaglia-Fritz, Internazionali BNL d'Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell'incontro fra Stefano Travaglia e Taylor Fritz, valido per il primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2020. Per l'ascolano si tratta di un esordio non semplice, ...

