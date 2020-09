Inter, il tackle di Tacchinardi: “Lautaro Martinez non vale ancora Dybala, Paulo da 30 gol con la Juventus” (Di lunedì 14 settembre 2020) Alessio Tacchinardi schietto e risoluto. In campo come davanti ai microfoni. L'ex centrocampista della Juventus, nel corso di un'Intervista concessa ai microfoni di TMW Radio si è soffermato sulle due stelle argentine di Inter e Juventus, Lautaro Martinez e Paulo Dybala. Un parallelismo non calzante in materia di attitudini e caratteristiche tecniche, ma certamente proponibile in termini di talento e peso specifico nell'economia del gioco delle rispettive compagini. Non è un mistero che entrambi i gioielli sudamericani siano oggetto di attenzione da parte dei top club europei e, nonostante rappresentino punti fermi dai quali ripartire per legittimare ambizioni di vertice in Italia ed in Europa, Inter e Juventus potrebbero vacillare al cospetto di una ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) Alessioschietto e risoluto. In campo come davanti ai microfoni. L'ex centrocampista della Juventus, nel corso di un'vista concessa ai microfoni di TMW Radio si è soffermato sulle due stelle argentine die Juventus, Lautaro. Un parallelismo non calzante in materia di attitudini e caratteristiche tecniche, ma certamente proponibile in termini di talento e peso specifico nell'economia del gioco delle rispettive compagini. Non è un mistero che entrambi i gioielli sudamericani siano oggetto di attenzione da parte dei top club europei e, nonostante rappresentino punti fermi dai quali ripartire per legittimare ambizioni di vertice in Italia ed in Europa,e Juventus potrebbero vacillare al cospetto di una ...

"Se devo andare in guerra, Arturo me lo porto sempre con me". Tagliava e cuciva il gioco, apriva gli spazi per i compagni e per se stesso. Non solo un… Leggi ...

Milan-Tonali: ci siamo. L’Inter sogna Kanté. E Messi?

I rossoneri spenderanno in tutto 38 milioni per il talento del Brescia – Vidal sospeso fra Juve e Inter – Conte aspetta anche Kolarov – Fra il Barcellona e Messi è guerra aperta Milan-Tonali, affare f ...

"Se devo andare in guerra, Arturo me lo porto sempre con me". Tagliava e cuciva il gioco, apriva gli spazi per i compagni e per se stesso. Non solo un… Leggi ...I rossoneri spenderanno in tutto 38 milioni per il talento del Brescia – Vidal sospeso fra Juve e Inter – Conte aspetta anche Kolarov – Fra il Barcellona e Messi è guerra aperta Milan-Tonali, affare f ...