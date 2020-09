Inizio scuola | “il lunch box e le monoporzioni nelle mense non sono obbligatori Soluzione dannosa per i bambini | i genitori vigilino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) Non esiste alcun obbligo per le scuole di utilizzare stoviglie e piatti di plastica monouso a causa del covid-19. Non solo: i refettori interni agli edifici scolastici, purché si rispetti il distanziamento richiesto, continuano ad essere l’opzione migliore per i. Consumare il pasto in aula, invece diventa necessario quando il refettorio è stato requisito per la didattica, oppure se le turnazioni in mensa non bastano, ma non significa automaticamente che le scuole debbano passare al cosiddettobox e relativesigillate, con cibo cotto ore prima. A spiegare punto per punto tutti i nodi relativi alla riapertura delle scuole rispetto alla mensa –e i fraintendimenti rispetto alle normative uscite in estate – è Claudia Paltrinieri, direttrice di Foodinsider.it, un autorevole ...