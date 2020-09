Industria 4.0, gli obiettivi del Mise: investimenti per 27 mld nei prossimi 5 anni (Di lunedì 14 settembre 2020) “Stiamo cercando di rafforzare tutto il pacchetto 4.0 – grazie ai fondi del Recovery Fund – con un focus particolare sulla ricerca e lo sviluppo portando le aliquote su base volumetrica al 20% e andremo a investire nei prossimi 5 anni qualcosa come 27 miliardi di euro sul 4.0. Questo e’ il modo migliore per il Governo di accompagnare queste transizioni. Lo faremo con l’utilizzo delle risorse europee che arriveranno dal 2021 in poi”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo a Mirafiori in occasione della presentazione del progetto V2G promosso da Fca in partnership con Terna ed Engie Eps. “Il Governo condivide questo progetto come tutte le soluzioni per sviluppare l’elettrico in Italia”, ha aggiunto Patuanelli, indicando che “guardando a questa ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 settembre 2020) “Stiamo cercando di rafforzare tutto il pacchetto 4.0 – grazie ai fondi del Recovery Fund – con un focus particolare sulla ricerca e lo sviluppo portando le aliquote su base volumetrica al 20% e andremo a investire neiqualcosa come 27 miliardi di euro sul 4.0. Questo e’ il modo migliore per il Governo di accompagnare queste transizioni. Lo faremo con l’utilizzo delle risorse europee che arriveranno dal 2021 in poi”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo a Mirafiori in occasione della presentazione del progetto V2G promosso da Fca in partnership con Terna ed Engie Eps. “Il Governo condivide questo progetto come tutte le soluzioni per sviluppare l’elettrico in Italia”, ha aggiunto Patuanelli, indicando che “guardando a questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Industria gli L'altro Sinisgalli, tra industria e pubblicità Basilicata24 Cina: cresce ruolo donne e giovani tra autori online

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 14 SET - Gli autori giovani e le donne hanno conquistato nuove quote dell'industria della letteratura cinese online. E' quanto emerge da un recente rapporto sullo sviluppo del ...

Emissioni di Co2, Europa verso limiti ancor più stringenti?

gli attuali limiti alle emissioni di Co2 e il taglio già deliberato restano di per sé molto ambiziosi per l’industria. Secondo le indiscrezioni di stampa, rilanciate sulla base del documento visionato ...

