Incendi California: l’aria di San Francisco tra le peggiori al mondo (Di lunedì 14 settembre 2020) ll fumo sprigionato dagli Incendi nella costa ovest degli Stati Uniti ha fatto registrare a San Francisco, Seattle e Portland alcuni dei peggiori valori sulla qualità dell’aria nel mondo. Lo riferisce il Guardian. I roghi hanno causato finora almeno 35 morti, di cui 24 in California e una decina in Oregon. Si stanno spostando verso l’Oceano Pacifico, spinti dal vento, i fumi degli roghi negli Stati americani di California, Washington e Oregon che, come nel film Blade Runner, hanno oscurato e dipinto di arancione il cielo di San Francisco. Lo dimostrano le immagini del satellite della Nasa, Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi Npp), e del satellite sentinella per l’osservazione della Terra, Sentinel-3, parte del programma ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) ll fumo sprigionato daglinella costa ovest degli Stati Uniti ha fatto registrare a San, Seattle e Portland alcuni deivalori sulla qualità dell’aria nel. Lo riferisce il Guardian. I roghi hanno causato finora almeno 35 morti, di cui 24 ine una decina in Oregon. Si stanno spostando verso l’Oceano Pacifico, spinti dal vento, i fumi degli roghi negli Stati americani di, Washington e Oregon che, come nel film Blade Runner, hanno oscurato e dipinto di arancione il cielo di San. Lo dimostrano le immagini del satellite della Nasa, Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi Npp), e del satellite sentinella per l’osservazione della Terra, Sentinel-3, parte del programma ...

GassmanGassmann : La devastazione degli incendi in California ,non ci è estranea. Siamo sullo stesso pianeta, stiamo bruciando il nos… - repubblica : Usa, il governatore Newsom: 'Venite in California e guardate bene gli incendi. Tutta colpa del cambiamento climatic… - Agenzia_Italia : La California brucia, 2 milioni di ettari distrutti. Oggi arriva Trump - stefanonata : RT @PaolaVancini1: Oltre 16.750 vigili del fuoco stanno combattendo gli incendi in #California, mentre il fumo ha raggiunto il #Canada e l'… - PaolaVancini1 : Oltre 16.750 vigili del fuoco stanno combattendo gli incendi in #California, mentre il fumo ha raggiunto il #Canada… -