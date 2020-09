In Svizzera c’è un nuovo museo del cioccolato (Di lunedì 14 settembre 2020) L’inaugurazione della Lindt Home of Chocolate (foto: Lindt & Sprüngli)Il nuovo regno di Willy Wonka si trova in Svizzera e si chiama Lindt Home of Chocolate. Aperto ieri 13 settembre 2020 a Kilchberg, cittadina affacciata sul lago di Zurigo che già ospita una sede storica di Lindt & Sprüngli, la fabbrica del cioccolato creata dalla nota azienda dolciaria si presenta come un posto dei sogni per gli appassionati di fondente, pralinato e compagnia. Ideato dalla Lindt Chocolate Competence Foundation, il progetto è caratterizzato da un design moderno con scale curve, camminamenti sospesi e lucernari nel soffitto. I vari ambienti del museo-laboratorio si distribuiscono su tre piani: dopo essere stati accolti da una fontana di cioccolato alta nove metri, si può ... Leggi su wired (Di lunedì 14 settembre 2020) L’inaugurazione della Lindt Home of Chocolate (foto: Lindt & Sprüngli)Ilregno di Willy Wonka si trova ine si chiama Lindt Home of Chocolate. Aperto ieri 13 settembre 2020 a Kilchberg, cittadina affacciata sul lago di Zurigo che già ospita una sede storica di Lindt & Sprüngli, la fabbrica delcreata dalla nota azienda dolciaria si presenta come un posto dei sogni per gli appassionati di fondente, pralinato e compagnia. Ideato dalla Lindt Chocolate Competence Foundation, il progetto è caratterizzato da un design moderno con scale curve, camminamenti sospesi e lucernari nel soffitto. I vari ambienti del-laboratorio si distribuiscono su tre piani: dopo essere stati accolti da una fontana dialta nove metri, si può ...

