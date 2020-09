In primo giorno scuola +11 5% passeggeri in metro

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – Oggi, neldi riapertura delle scuole, sulle linee dellapolitana romana, secondo il dato delle 13, ha viaggiato l’11,5% in piu’ deirispetto a lunedi’ scorso. A fine giornata, secondo la proiezione, gli utenti saranno circa 380mila. Il dato coincide con uno degli scenari di previsione che, a luglio, erano stati elaborati da Roma Servizi per la Mobilita’- in collaborazione con i tre Atenei romani, Atac e Dipartimento Mobilita’- ed hanno contribuito a calibrare il servizio di trasporto pubblico in modo da non creare disagi ai cittadini rispettando gli standard di sicurezza. “I numeri- afferma il presidente e amministratore delegato di Roma Servizi per la Mobilita’, Stefano Brinchi- confermano gli scenari che avevamo previsto un mese e mezzo fa. Abbiamo iniziato ...