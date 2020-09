In Italia si gioca a porte chiuse? C’è chi invece fa entrare i maiali in tribuna [FOTO] (Di lunedì 14 settembre 2020) Chi niente e chi tanto. Chi senza neanche tifosi e chi addirittura con i maiali. In tempi di pandemia e di stadi parzialmente aperti, suscita curiosità quanto accaduto in Russia nel derby della settima giornata di campionato tra CSKA e Spartak Mosca. Un tifoso di casa, infatti, ha portato con sé in tribuna un… maiale. Per l’esattezza, a voler essere precisi, un piccolo maialino che il supporter teneva dolcemente tra le braccia. Nella ripresa si è lasciato andare al riposino quotidiano, ma al 3-1 del CSKA è stato risvegliato dall’urlo dell’intero stadio. “In curva ci siamo messi un po’ isolati, dove c’erano meno persone in modo da non dare fastidio. Ma a fine gara molti si sono avvicinati, hanno fatto le FOTO e mi hanno chiesto ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Chi niente e chi tanto. Chi senza neanche tifosi e chi addirittura con i. In tempi di pandemia e di stadi parzialmente aperti, suscita curiosità quanto accaduto in Russia nel derby della settima giornata di campionato tra CSKA e Spartak Mosca. Un tifoso di casa, infatti, ha portato con sé inun… maiale. Per l’esattezza, a voler essere precisi, un piccolono che il supr teneva dolcemente tra le braccia. Nella ripresa si è lasciato andare al riposino quotidiano, ma al 3-1 del CSKA è stato risvegliato dall’urlo dell’intero stadio. “In curva ci siamo messi un po’ isolati, dove c’erano meno persone in modo da non dare fastidio. Ma a fine gara molti si sono avvicinati, hanno fatto lee mi hanno chiesto ...

